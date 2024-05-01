СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП у Запоріжжі — в чому звинувачують

Вручення підозри митрополиту. Фото: СБУ

Служба безпеки України в середу, 1 травня, провела обшуки в очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки Андрія Коваленка. Правоохоронці повідомили клірику про підозру в розпалюванні релігійної ненависті.

Про це повідомляє СБУ в Telegram.

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За матеріалами слідства, митрополит Лука публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій та неодноразово "згадував" про це у спілкуванні з прихожанами та під час проведення церковних літургій.

Вручення підозри митрополиту. Фото: СБУ

Також Коваленко розміщував провокативні дописи в особистому Telegram-каналі, в яких ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином митрополит розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь Росії.

Вручення підозри митрополиту. Фото: СБУ

Правоохоронці провели службову експертизу й підтвердили факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

Допис з Telegram-каналу митрополита. Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Митрополиту УПЦ МП загрожує в'язниця.

Нагадаємо, за даними руху "Чесно", клірика Андрія Коваленка викрили на поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Скриншот з реєстру зрадників

Крім того, у 2022 році митрополит заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, бо вони "терплять гей-паради в Києві". Також він виступав проти розривання зв'язків із Москвою.

Також раніше ми писали, що СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який здав окупантам позиції українських військових у Донецькій області. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.