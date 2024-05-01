СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Запорожье — в чем обвиняют

Вручение подозрения митрополиту. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в среду, 1 мая, провела обыски у главы Запорожской епархии УПЦ МП митрополита Луки Андрея Коваленко. Правоохранители сообщили клирику о подозрении в разжигании религиозной ненависти.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

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По материалам следствия, митрополит Лука публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий и неоднократно упоминал об этом в общении с прихожанами и во время проведения церковных литургий.

Вручение подозрения митрополиту. Фото: СБУ

Также Коваленко размещал провокационные сообщения в личном Telegram-канале, в которых оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий. Таким образом, митрополит расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу России.

Вручение подозрения митрополиту. Фото: СБУ

Правоохранители провели служебную экспертизу и подтвердили факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков.

Пост из Telegram-канала митрополита. Фото: СБУ

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Митрополиту УПЦ МП грозит тюрьма.

Напомним, по данным движения "Чесно", клирика Андрея Коваленко разоблачили на распространении пророссийской пропаганды и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Скриншот из реестра предателей

Кроме того, в 2022 году митрополит заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, потому что они "терпят гей-парады в Киеве". Также он выступал против разрыва связей с Москвой.

Также ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции украинских военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.