Саміт миру — про що пише преса Швейцарії

Люди дивляться газети. Фото: Pexels

У Швейцарії у неділю, 16 червня, проходить другий день Глобального саміту миру. Це і є однією з найголовніших тем в пресі країни.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE.

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Основними темами, про які пишуть в газетах, є футбол та Саміт миру. На одній зі сторінок є стаття та фото про Президента України Володимира Зеленського.

Також пишуть про футбольний матч між Швейцарією та Угорщиною, який пройшов у суботу, 15 червня.

Нагадаємо, 16 червня у Швейцарії стартував другий день Глобального саміту миру. Перед пленарним засіданням президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Палау Сурангелом Віппсом-молодшим.

Раніше Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто, обговоривши продовольчу безпеку та створення ряду хабів для українського зерна в портах Африки.