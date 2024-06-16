Саммит мира — о чем пишет пресса Швейцарии

Саммит мира и Евро-2024 — о чем пишет пресса Швейцарии сегодня
В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, проходит второй день Глобального саммита мира. Это и является одной из главных тем в прессе страны.
Об этом сообщила журналист Новини.LIVE.
Пресса Швейцарии
Основными темами, о которых пишут в газетах, являются футбол и Саммит мира. На одной из страниц есть статья и фото о Президенте Украины Владимире Зеленском.
Также пишут о футбольном матче между Швейцарией и Венгрией, который прошел в субботу, 15 июня.
Напомним, 16 июня в Швейцарии стартовал второй день Глобального саммита мира. Перед пленарным заседанием президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим.
Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.
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