Саммит мира — о чем пишет пресса Швейцарии

Люди смотрят газеты. Фото: Pexels

В Швейцарии в воскресенье, 16 июня, проходит второй день Глобального саммита мира. Это и является одной из главных тем в прессе страны.

Об этом сообщила журналист Новини.LIVE.

Читайте также:

Пресса Швейцарии

Основными темами, о которых пишут в газетах, являются футбол и Саммит мира. На одной из страниц есть статья и фото о Президенте Украины Владимире Зеленском.

Также пишут о футбольном матче между Швейцарией и Венгрией, который прошел в субботу, 15 июня.

Напомним, 16 июня в Швейцарии стартовал второй день Глобального саммита мира. Перед пленарным заседанием президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто, обсудив продовольственную безопасность и создание ряда хабов для украинского зерна в портах Африки.