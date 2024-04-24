Салліван заявив, що США продовжать постачання ракет ATACMS Україні

Радник президента США Джейк Салліван. Фото: скриншот з відео

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив про продовження постачання Україні ракет ATACMS. Він підтвердив, що вони вже були відправлені раніше.

Про це пише Салліван сказав під час брифінгу у середу, 24 квітня.

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"Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька, і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше", — зазначив Салліван.

За його словами, деякі з них містилися в пакеті допомоги для України, який президент Джо Байден підписав сьогодні.

Водночас радник президента США не уточнив конкретну кількість ракет, які планують поставити в Україну.

Відомо, що рішення про виділення ракет було прийняте після того, як Росія використала для атак по Україні балістичні ракети Північної Кореї та збільшила обстріли цивільної інфраструктури.

За даними The Telegraph, радіус дії ракет може охопити всі окуповані території.

Радіус дії ракет ATACMS. Фото: Defense Express

Раніше агентство Reuters повідомило, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.

Також ми писали, що Байден заявив про початок військових постачань в межах пакета допомоги Україні найближчими годинами після підписання ним законопроєкту.

Крім того, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.