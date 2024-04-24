Салливан заявил, что США продолжат поставки ракет ATACMS Украине
Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о продолжении поставок Украине ракет ATACMS. Он подтвердил, что они уже были отправлены раньше.
Об этом пишет Салливан сказал во время брифинга в среду, 24 апреля.
Поставка ракет ATACMS Украине
"Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", — отметил Салливан.
По его словам, некоторые из них содержались в пакете помощи для Украины, который президент Джо Байден подписал сегодня.
В то же время, советник президента США не уточнил конкретное количество ракет, которые планируют поставить в Украину.
Известно, что решение о выделении ракет было принято после того, как Россия использовала для атак по Украине баллистические ракеты Северной Кореи и увеличила обстрел гражданской инфраструктуры.
По данным The Telegraph, радиус действия ракет может охватить все оккупированные территории.
Ранее агентство Reuters сообщило, что США за последние недели незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.
Также мы писали, что Байден заявил о начале военных поставок в рамках пакета помощи Украине в ближайшие часы после подписания им законопроекта.
Кроме того, США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.
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