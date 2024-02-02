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Румунський уряд уклав угоду з фермерами та перевізниками, аби припинити протести

2 лютого 2024 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Румунський уряд уклав угоду з фермерами та перевізниками, аби припинити протести
Фермер на протесті. Ілюстративне фото: REUTERS/Karen Cox
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та представники румунських фермерів і перевізників підписали договір щодо припинення мітингів на фоні схожих акцій протесту в інших країнах Європи. Сталося це в п'ятницю, 2 лютого.

Про це пише видання "Європейська правда".

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За текстом угоди, між урядом Румунії та фермерами 5 лютого буде створено міжвідомчий комітет при прем'єр-міністрі країни "для аналізу та пошуку найкращих рішень щодо вимог протестувальників".

До складу такого комітету увійдуть:

  • представники профільних міністерств Румунії,
  • фермери,
  • перевізники. 

"Метою комітету є врегулювання претензій фермерів і перевізників та розробка конкретних пропозицій щодо вирішення проблем у відповідних секторах економіки", — зазначається у пресрелізі румунського уряду.

Раніше ми повідомляли, що угорські фермери планували протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь, аби Європейський Союз не продовжував пільговий режим торгівлі з Україною, серед яких і зернова. Такий мітинг вони хотіли влаштувати вже наступної п'ятниці, 9 лютого. 

Також польські фермери анонсували проведення чергового протесту. Співробітники агроіндустрії хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.

Європейський союз
кордон
Румунія
протести
фермери
люди

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