Румунський уряд уклав угоду з фермерами та перевізниками, аби припинити протести

Фермер на протесті. Ілюстративне фото: REUTERS/Karen Cox

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та представники румунських фермерів і перевізників підписали договір щодо припинення мітингів на фоні схожих акцій протесту в інших країнах Європи. Сталося це в п'ятницю, 2 лютого.

Про це пише видання "Європейська правда".

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За текстом угоди, між урядом Румунії та фермерами 5 лютого буде створено міжвідомчий комітет при прем'єр-міністрі країни "для аналізу та пошуку найкращих рішень щодо вимог протестувальників".

До складу такого комітету увійдуть:

представники профільних міністерств Румунії,

фермери,

перевізники.

"Метою комітету є врегулювання претензій фермерів і перевізників та розробка конкретних пропозицій щодо вирішення проблем у відповідних секторах економіки", — зазначається у пресрелізі румунського уряду.

Раніше ми повідомляли, що угорські фермери планували протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь, аби Європейський Союз не продовжував пільговий режим торгівлі з Україною, серед яких і зернова. Такий мітинг вони хотіли влаштувати вже наступної п'ятниці, 9 лютого.

Також польські фермери анонсували проведення чергового протесту. Співробітники агроіндустрії хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах.