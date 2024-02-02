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Румынское правительство заключило соглашение с фермерами и перевозчиками, чтобы прекратить протесты

2 февраля 2024 23:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Румынское правительство заключило соглашение с фермерами и перевозчиками, чтобы прекратить протесты
Фермер на протесте. Иллюстративное фото: REUTERS/Karen Cox
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и представители румынских фермеров и перевозчиков подписали договор о прекращении митингов на фоне подобных акций протеста в других странах Европы. Произошло это в пятницу, 2 февраля.

Об этом пишет издание "Европейская правда".

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По тексту соглашения, между правительством Румынии и фермерами 5 февраля будет создан межведомственный комитет при премьер-министре страны "для анализа и поиска лучших решений по требованиям протестующих".

В состав такого комитета войдут:

  • представители профильных министерств Румынии,
  • фермеры,
  • перевозчики.

"Цель комитета — урегулирование претензий фермеров и перевозчиков и разработка конкретных предложений по решению проблем в соответствующих секторах экономики", — отмечается в пресс-релизе румынского правительства.

Ранее мы сообщали, что венгерские фермеры планировали протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь, чтобы Европейский Союз не продлевал льготный режим торговли с Украиной, среди которых и зерновая. Такой митинг они хотели устроить уже в следующую пятницу, 9 февраля.

Также польские фермеры анонсировали проведение очередного протеста. Сотрудники агроиндустрии хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.

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