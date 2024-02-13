Румунія скликає Радбез через війну в Україні — що відомо

Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: Reuters

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив, що необхідно провести засідання Найвищої ради національної оборони. Вона відбудеться 21 лютого. Голова держави планує обговорити безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні на тлі російської агресії в Україні.

Про це повідомляє NewsMaker у вівторок, 13 лютого.

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В адміністрації президента Румунії заявили, що Йоганніс хоче обговорити на засіданні Радбезу "розвиток ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні в контексті агресії Росії проти України та наслідки для Румунії, прогрес в галузі оборонного планування, зокрема реалізацію програм озброєння".

Окрім того, під час зустрічі обговорюватиметься звіт із роботи Оперативної ради кібербезпеки за минулий рік, звіт Найвищої ради нацоборони за 2023 рік та інші актуальні питання у сфері національної безпеки Румунії.

Як відомо, 10 лютого румунське Міноборони підняло в небо винищувачі F-16 через атаку ударних дронів на Одеську область.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не застосовувала навмисних атак проти його країни. При цьому він упевнений, що в майбутньому РФ також цього не робитиме.

Начальник генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що європейські країни повинні готуватись до ймовірного нападу російського диктатора Володимира Путіна.