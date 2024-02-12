Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прем'єр Румунії впевнений, що Росія не нападе на його країну arrow

Прем'єр Румунії впевнений, що Росія не нападе на його країну

12 лютого 2024 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем'єр Румунії впевнений, що Росія не нападе на його країну
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: Денис Шмигаль/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не вживала навмисних атак проти його країни. При цьому він упевнений, що в майбутньому РФ також цього не робитиме.

Заяву Чолаку опублікувало видання Euractiv у понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Чолаку про напад Росії на Румунію

Прем'єр зробив заяву після того, як мешканців Тулчі на кордоні з Україною, попередили через систему RO-ALERT про можливу появу літальних об'єктів у ніч на 10 лютого.

"Відсутня якась навмисна агресія з боку Росії щодо Румунії, і я впевнено заявляю, що причин для таких дій не з'явиться", — заявив Чолаку.

Румунський прем'єр наголосив на важливості таких попереджень для поінформованості населення.

"Надання такої інформації є вираженням поваги з боку держави до її громадян, які забезпечують їх у курсі подій, попри можливі незручності", — додав Чолаку.

Міністерство оборони Румунії заявило, що радіолокаційні системи збройних сил не виявили "жодних незаконних проникнень" у повітряний простір країни. Також не надходило інформації про ненавмисні падіння уламків дронів.

Нагадаємо, раніше румунське Міноборони підняло в небо винищувачі F-16 через атаку ударних дронів на Одеську область.

Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що цей крок є довгоочікуваним і має повторюватись задля безпеки сусідньої країни.

напад
Румунія
небезпека
війна в Україні
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі