Прем'єр Румунії впевнений, що Росія не нападе на його країну

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не вживала навмисних атак проти його країни. При цьому він упевнений, що в майбутньому РФ також цього не робитиме.

Заяву Чолаку опублікувало видання Euractiv у понеділок, 12 лютого.

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Прем'єр зробив заяву після того, як мешканців Тулчі на кордоні з Україною, попередили через систему RO-ALERT про можливу появу літальних об'єктів у ніч на 10 лютого.

"Відсутня якась навмисна агресія з боку Росії щодо Румунії, і я впевнено заявляю, що причин для таких дій не з'явиться", — заявив Чолаку.

Румунський прем'єр наголосив на важливості таких попереджень для поінформованості населення.

"Надання такої інформації є вираженням поваги з боку держави до її громадян, які забезпечують їх у курсі подій, попри можливі незручності", — додав Чолаку.

Міністерство оборони Румунії заявило, що радіолокаційні системи збройних сил не виявили "жодних незаконних проникнень" у повітряний простір країни. Також не надходило інформації про ненавмисні падіння уламків дронів.

Нагадаємо, раніше румунське Міноборони підняло в небо винищувачі F-16 через атаку ударних дронів на Одеську область.

Представник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що цей крок є довгоочікуваним і має повторюватись задля безпеки сусідньої країни.