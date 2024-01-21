Румыния готовится к аннексии украинских территорий — Россия распространяет очередной фейк

Российский президент Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия распространяет дезинформацию о том, что Румыния якобы готовится к захвату украинских территорий, поэтому прокладывает новую автомагистраль к границе с Украиной. Речь идет об аннексии якобы двух западных областей.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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"Бухарест готовится к захвату Черновецкой и Закарпатской областей. Именно поэтому ударными темпами прокладывается новая магистраль, по которой будут опрокидывать военную бронетехнику", — эту информацию распространяют в Facebook российские пропагандисты.

Фейк россиян о подготовке Румынии к оккупации Украины. Фото: t.me/spravdi

На самом деле, Румыния поддерживает Украину, выступает за ее независимость и территориальную целостность, не имея никаких агрессивных намерений относительно нее. А скоростная магистраль строится в исключительно торговых и инфраструктурных целях.

"Проект строительства автомагистрали А7, которую политики назвали Autostrada Moldovei, рассматривается как необходимый элемент экономического развития восточных регионов Румынии, сочетание Черного моря с автодорогами Украины, Центральной и Восточной Европы и магистрали, соединяющей черноморские порты со Средиземным и Северным морями", — отметили в SPRAVDI.

В свою очередь у Украины получит дополнительный путь для экспорта товаров автотранспортом, в частности, в направлении порта Констанца.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SPRAVDI

Напомним, что Румыния усиленными темпами строит транспортный коридор между Украиной и ЕС в обход Польши и Венгрии. Известно, что новый путь соединит румынские порты с украинской границей.