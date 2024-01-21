Румунія готується до анексії українських територій — Росія поширює черговий фейк

Російський президент Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія поширює дезінформацію, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тому прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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"Бухарест готується до захоплення Чернівецької та Закарпатської областей. Саме тому ударними темпами прокладається нова магістраль, якою перекидатимуть військову бронетехніку", — цю інформацію розповсюджують в Facebook російські пропагандисти.

Фейк росіян про підготовку Румунії до окупації України. Фото: t.me/spravdi

Насправді Румунія підтримує Україну, виступає за її незалежність та територіальну цілісність, не маючи жодних агресивних намірів щодо неї. А швидкісна магістраль будується з виключно торговельною та інфраструктурною метою.

"Проєкт будівництва автомагістралі А7, яку політики назвали Autostrada Moldovei, розглядається як необхідний елемент економічного розвитку східних регіонів Румунії, поєднання Чорного моря з автошляхами України, Центральної та Східної Європи і до магістралі, яка з’єднає чорноморські порти з Середземним і Північним морями", — зазначили в SPRAVDI.

Своєю чергою Україна матиме додатковий шлях для експорту товарів автотранспортом, зокрема, у напрямку до порту Констанца.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI

Нагадаємо, що Румунія посиленими темпами будує транспортний коридор між Україною і ЄС в обхід Польщі та Угорщини. Відомо, коли новий шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном.