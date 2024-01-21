Румунія готується до анексії українських територій — Росія поширює черговий фейк
Росія поширює дезінформацію, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тому прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Що відомо про фейк РФ про підготовку Румунії до окупації України
"Бухарест готується до захоплення Чернівецької та Закарпатської областей. Саме тому ударними темпами прокладається нова магістраль, якою перекидатимуть військову бронетехніку", — цю інформацію розповсюджують в Facebook російські пропагандисти.
Насправді Румунія підтримує Україну, виступає за її незалежність та територіальну цілісність, не маючи жодних агресивних намірів щодо неї. А швидкісна магістраль будується з виключно торговельною та інфраструктурною метою.
"Проєкт будівництва автомагістралі А7, яку політики назвали Autostrada Moldovei, розглядається як необхідний елемент економічного розвитку східних регіонів Румунії, поєднання Чорного моря з автошляхами України, Центральної та Східної Європи і до магістралі, яка з’єднає чорноморські порти з Середземним і Північним морями", — зазначили в SPRAVDI.
Своєю чергою Україна матиме додатковий шлях для експорту товарів автотранспортом, зокрема, у напрямку до порту Констанца.
Нагадаємо, що Румунія посиленими темпами будує транспортний коридор між Україною і ЄС в обхід Польщі та Угорщини. Відомо, коли новий шлях з'єднає румунські порти з українським кордоном.
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