Премьер Румынии уверен, что Россия не нападет на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не предпринимала умышленных атак против его страны. При этом он уверен, что в будущем РФ также не будет этого делать.

Заявление Чолаку опубликовало издание Euractiv в понедельник, 12 февраля.

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Премьер сделал заявление после того, как жителей Тулчи на границе с Украиной, предупредили через систему RO-ALERT о возможном появлении летательных объектов в ночь на 10 февраля.

"Отсутствует какая-либо преднамеренная агрессия со стороны России в отношении Румынии, и я уверенно заявляю, что причин для таких действий не появится", — заявил Чолаку.

Румынский премьер подчеркнул важность таких предупреждений для осведомленности населения.

"Предоставление такой информации является выражением уважения со стороны государства к его гражданам, обеспечивающим их в курсе событий, несмотря на возможные неудобства", — добавил Чолаку.

Министерство обороны Румынии заявило, что радиолокационные системы вооруженных сил не обнаружили "никаких незаконных проникновений" в воздушное пространство страны. Также не поступало информации о непреднамеренных падениях обломков дронов.

Напомним, ранее румынское Минобороны подняло в небо истребители F-16 из-за атаки ударных дронов на Одесскую область.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что этот шаг является долгожданным и должен повторяться ради безопасности соседней страны.