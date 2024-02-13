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Румыния созывает Совбез из-за войны в Украине — что известно

13 февраля 2024 16:51
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Павел Зинченко
редактор
Румыния созывает Совбез из-за войны в Украине — что известно
Президент Румынии Клаус Иоганнис. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Румынии Клаус Иоганнис объявил, что необходимо провести заседание Высшего совета национальной обороны. Он состоится 21 февраля. Глава государства планирует обсудить ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе на фоне российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает NewsMaker во вторник, 13 февраля.

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В администрации президента Румынии заявили, что Иоганнис хочет обсудить на заседании Совбеза "развитие ситуации с безопасностью в Черноморском регионе в контексте агрессии России против Украины и последствия для Румынии, прогресс в области оборонного планирования, в частности реализацию программ вооружения".

Кроме того, во время встречи будет обсужден отчет по работе Оперативного совета кибербезопасности за прошлый год, отчет Высшего совета нацобороны за 2023 год и другие актуальные вопросы в сфере национальной безопасности Румынии.

Как известно, 10 февраля румынское Минобороны подняло в небо истребители F-16 из-за атаки ударных дронов на Одесскую область.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не применяла умышленные атаки против его страны. При этом он уверен, что в будущем РФ тоже этого не будет делать.

Начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что европейские страны должны готовиться к вероятному нападению российского диктатора Владимира Путина.

война
Черное море
Украина
мир
Румуния

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