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Генштаб Румунії назвав наступну ціль Путіна, якщо Росія переможе в Україні

1 лютого 2024 23:25
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Інна Буряк
редактор
Генштаб Румунії назвав наступну ціль Путіна, якщо Росія переможе в Україні
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що європейські країни повинні готуватись до ймовірного нападу російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав країну, яка може прийняти удар наступною у випадку поразки України.

Про це Влад Георгіце розповів в інтерв'ю Europa Liberă.

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"Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди", — наголосив Георгіце.

Він стурбований безпековою ситуацією в регіоні та зауважив, що парламент досі не проголосував за пропозиції Міністерства оборони стосовно підготовки громадян до захисту.

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватися, і ми повинні вжити відповідних заходів, щоб бути готовими", — закликав очільник генштабу Румунії.

Він вважає, що армія повинна стати на місце законодавства, щоб мати змогу якнайкраще виконати свій обов'язок. Це дасть змогу збивати російські дрони та ракети.

До того ж проблемним питанням є те, що Румунія досі не виготовляє боєприпаси натівського калібру. Таким чином країна може використовувати лише радянські боєприпаси на противагу тому, що союзники зможуть постачати озброєння, виготовлене за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що не лише Румунія переймається ймовірною агресією Путіна щодо ЄС. Так, за результатами опитування INSA, в Німеччині кожен другий житель занепокоєний можливим нападом російського диктатора Володимира Путіна на Європейський Союз. 

Європейський союз
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