Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Начальник генштаба Румынии Влад Георгице заявил, что европейские страны должны готовиться к вероятному нападению российского диктатора Владимира Путина. Он назвал страну, которая может принять удар следующей в случае поражения Украины.

Об этом Влад Георгице рассказал в интервью Europa Libera.

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"Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова. Мы станем свидетелями напряженности на Западных Балканах. Я считаю, что нельзя терять ни секунды", — подчеркнул Георгице.

Он обеспокоен ситуацией безопасности в регионе и отметил, что парламент до сих пор не проголосовал за предложения Министерства обороны относительно подготовки граждан к защите.

"Население Румынии, как и все население Европейского Союза, Европы, должно волноваться, и мы должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми", — призвал глава генштаба Румынии.

Он считает, что армия должна стать на место законодательства, чтобы как можно лучше выполнить свой долг. Это позволит сбивать российские дроны и ракеты.

К тому же проблемным вопросом является то, что Румыния до сих пор не производит боеприпасы натовского калибра. Таким образом, страна может использовать только советские боеприпасы в противовес тому, что союзники смогут поставлять вооружение, изготовленное по стандартам НАТО.

Напомним, что не только Румыния занимается вероятной агрессией Путина по отношению к ЕС. По результатам опроса INSA, в Германии каждый второй житель обеспокоен возможным нападением российского диктатора Владимира Путина на Европейский Союз.