Чи бояться німці нападу Путіна на ЄС — опитування INSA

Російський президент Володимир Путін. Фото: AP

За результатами опитування INSA, в Німеччині кожен другий житель занепокоєний можливим нападом російського диктатора Володимира Путіна на Європейський Союз. Показники виглядають таким чином, що 46% німців стурбовані війною, яка може відбутися в ЄС, а 44% не переймаються такими подіями.

Про це повідомляє Bild.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив народ про ризик війни в майбутньому. Його занепокоєння розділяють також і самі німці. Згідно з опитуванням INSA, в якому взяло участь понад 1000 німців, можливий напад Росії на Німеччину хвилює 46% опитаних. Натомість 44% громадян не переймаються цим питанням.

Результати опитування INSA. Фото: Bild

За інформацією видання, 39% німців мають запаси їжі та засобів гігієни на випадок вторгнення Росії.

Серед опитаних кожен шостий респондент знає, де можна знайти захист у разі нападу. Наразі в Німеччині функціонують лише 600 бомбосховищ і жодне з них достатньо не обладнане та не готове до використання.

Нагадаємо, у разі поразки України у війні, Росія може здійснити напад на НАТО. Тим часом Європа готуюється до можливих нападів Путіна.

Додамо, Росія планує ініціювати різні провокації на кордонах НАТО. Тому у Литві вже чекають на агресивну риторику з боку Кремля.