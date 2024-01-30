Боятся ли немцы нападения Путина на ЕС — опрос INSA
По результатам опроса INSA, в Германии каждый второй житель обеспокоен возможным нападением российского диктатора Владимира Путина на Европейский Союз. Показатели выглядят таким образом, что 46% немцев озабочены войной, которая может произойти в ЕС, а 44% не беспокоятся о таких событиях.
Об этом сообщает Bild.
В Германии каждый второй житель боится нападения Путина
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил народ о риске войны в будущем. Его беспокойство разделяют также и сами немцы. Согласно опросу INSA, в котором приняло участие более 1000 немцев, возможное нападение России на Германию волнует 46% опрошенных. В то же время 44% граждан не волнуются этим вопросом.
По информации издания, у 39% немцев есть запасы пищи и средств гигиены на случай вторжения России.
Среди опрошенных каждый шестой респондент знает, где можно найти защиту в случае нападения. Сейчас в Германии функционируют всего 600 бомбоубежищ и ни одно из них достаточно не оборудовано и не готово к использованию.
Напомним, в случае поражения Украины в войне, Россия может совершить нападение на НАТО. Тем временем Европа готовится к возможным нападениям Путина.
Добавим, Россия планирует инициировать различные провокации на границах НАТО. Поэтому в Литве уже ждут агрессивную риторику со стороны Кремля.
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