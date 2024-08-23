Россия обвинила Украину в еще одной попытке атаковать горящий НПЗ

Пожар на НПЗ в России Фото: росСМИ

В России обвинили Украину в еще одной попытке атаки беспилотником по нефтяной базе в Пролетарске. Там уже несколько дней не могут потушить масштабный пожар на нефтебазе.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Нефтебаза в Пролетарске горит

По информации из соцсетей, налет БпЛА зафиксировали сегодня, 23 августа, около 05:00 утра. По предварительным данным вследствие падения дронов пострадавших нет. Но огонь на объекте до сих пор горит

НПЗ в Пролетарске может взорваться с новой силой

Отметим, что по информации российских СМИ, вчера, 21 августа, в 21.00 вспыхнула еще одна цистерна с топливом на территории нефтебазы в Пролетарске. В общей сложности на базе насчитывают 74 цистерны с топливом. В соцсетях появилась информация, что огонь может добраться до бочек, где хранят керосин. В случае разгерметизации взрыв будет такой силы, что превзойдет предыдущие.