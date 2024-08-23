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В России заявили, что ВСУ пытались еще раз атаковать НПЗ в Пролетарске, которая до сих пор горит

23 августа 2024 09:59
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Россия обвинила Украину в еще одной попытке атаковать горящий НПЗ
Пожар на НПЗ в России Фото: росСМИ
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

   В России обвинили Украину в еще одной попытке атаки беспилотником по нефтяной базе в Пролетарске. Там уже несколько дней не могут потушить масштабный пожар на нефтебазе. 

Об этом сообщают РосСМИ.

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Нефтебаза в Пролетарске горит

По информации из соцсетей, налет БпЛА зафиксировали сегодня, 23 августа, около 05:00 утра. По предварительным данным вследствие падения дронов пострадавших нет. Но огонь на объекте до сих пор горит

НПЗ в Пролетарске может взорваться с новой силой

Отметим, что по информации российских СМИ, вчера, 21 августа, в 21.00 вспыхнула еще одна цистерна с топливом на территории нефтебазы в Пролетарске. В общей сложности на базе насчитывают 74 цистерны с топливом. В соцсетях появилась информация, что огонь может добраться до бочек, где хранят керосин. В случае разгерметизации взрыв будет такой силы, что превзойдет предыдущие.

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