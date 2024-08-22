В России взорвался еще один резервуар с нефтью на НПЗ в Ростовской области

Пожар на НПЗ в Пролетарске. Фото: росСМИ

В России уже пятый день не могут потушить пламя на нефтекомбинате в Пролетарске Ростовской области. Ситуация стремительно ухудшается – там взорвался еще один резервуар с топливом.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Есть угроза еще большего взрыва

По информации российских СМИ, 21 августа около 21:00 загорелась емкость с топливом. Сегодня, 22 августа, взорвалась еще одна цистерна. Всего на базе нефтеперерабатывающего комбината имеется 74 цистерны с топливом. Пока известно, что сгорело более 15 таких цистерн.

Однако есть серьезная угроза — огонь может добраться до бочек с керосином и вызвать разгерметизацию цистерн с мощным взрывом, который будет в несколько раз мощнее предыдущих.

Утром, 22 августа, работникам российского Министерства чрезвычайных ситуаций приказали временно отойти от нефтебазы на безопасное расстояние. Известно, что с момента возникновения пожара 47 пострадавших среди спасателей.

Пожар на НПЗ в Ростовской области

Напомним, что 18 августа, около 5 утра, в Ростовской области была атакована нефтебаза. В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. По словам местных жителей, они слышали 4-5 взрывов, после чего увидели столб дыма и пожар.

Ситуация усугубляется с каждым днем — спасатели уже пятый день не могут обуздать огонь, который опрокидывается на новые резервуары. Над городами протянулось облако густого дыма, протяженностью в несколько сотен километров, которые видно из космоса .