Який вигляд має нафтобаза в Ростовській області на четверту добу пожежі — супутникові знімки

Пожежа на нафтобазі на супутникових знімках. Фото: MT_Anderson

У місті Пролетарськ Ростовській області четверту добу поспіль не вдається загасити пожежу. Палає нафтобаза Росрезерву.

Супутникові знімки займання, яке виникло після дронового удару в ніч проти 18 серпня, в середу, 21 серпня, опублікував у соцмережі Х (раніше Twitter) OSINT-аналітик, що пише під ніком MT_Anderson.

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🚨update🚨

Proletarsk (21 August 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m📷 from 21 August 2024. Wind direction continues to blow towards the Sea of Azov



I've taken a shot at a view of the status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 for the format https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

Наслідки пожежі на нафтобазі

За підрахунками аналітика, вогонь повністю знищив 14 резервуарів із пальним, чотири резервуари зазнали часткових руйнувань, 16 не пошкоджені, а доля ще 44 наразі невідома, тому що вони приховані від супутників щільним димом.

Що відомо про атаку на нафтобазу у Пролетарську

У ніч проти 18 серпня безпілотники завдали удару по нафтобазі в місті Пролетарськ Ростовської області. Унаслідок падіння уламків на території підприємства виникло займання дизельного палива. Місцеві мешканці зазначали, що тієї ночі чули в місті до п'яти вибухів. Губернатор області Василь Голубєв повідомляв, що для гасіння пожежі на місце обстрілу прибув пожежний поїзд.