У містечку Пролетарське не можуть вгамувати полум'я на нафтобазі, що виникло в результаті атаки українських безпілотників

Супутникові знімки пожежі на нафтобазі у Пролетарську. Фото: Радіо Свобода

На ростовській нафтобазі у Пролетарську триває масштабна пожежа після атаки українських безпілотників. Загоряння не вдається загасити другу добу, а в лікарні вже опинився 41 пожежник. Стали доступні супутникові знімки пожежі, а місцеві кажуть, що влада їх кинула.

Ці знімки у своєму Telegram публікує Радіо Свобода.

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Якщо порівняти супутникові знімки, що були зроблені 18 серпня та 19 серпня, то чітко можна побачити поширення масштабу пожежі. Пожежникам не вдається загасити полум'я і воно тільки поширюється територією бази підпалюючи нові цистерни та сховища.

Зверху фото зі супутника за 18 серпня, знизу за 19 серпня. Фото: Радіо Свобода

Місцеві ЗМІ повідомляють, що слід від диму розтягнувся на 25 кілометрів. Мешканці Пролетарського скаржаться на бездіяльність місцевої влади. Стверджують, що самі збирають ліки пожежникам та навіть знайшли для них мастило для двигуна, що качає воду.

"Просто виходить зараз, що, якщо ми самі про себе не подбаємо, то нікому ми не потрібні. У нас немає жодних природних ресурсів, тому держава нам нічим не допоможе. Виходить так?", — скаржиться місцева жителька Ірина.

Місцевий губернатор вже доповів, що через пожежу постраждала 41 людина. Усі — пожежники. З них 18 у лікарні, ще п'ятеро - у реанімації.