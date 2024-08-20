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Вторые сутки пылает нефтебаза в РФ, которую атаковали дроны ВСУ — шлейф дыма простирается на 25 км

20 августа 2024 01:36
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В городке Пролетарское не могут унять пламя на нефтебазе, возникшее в результате атаки украинских беспилотников
Спутниковые фотографии пожара на нефтебазе в Пролетарске. Фото: Радио Свобода
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На ростовской нефтебазе в Пролетарске продолжается масштабный пожар после атаки украинских беспилотников. Возгорание не удается погасить вторые сутки, а в больнице уже оказался 41 пожарный. Стали доступны спутниковые снимки пожара, а местные говорят, что власти их бросили.

Эти снимки в своем Telegram публикует Радио Свобода.

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Если сравнить спутниковые снимки, сделанные 18 августа и 19 августа, то ясно можно увидеть распространение масштаба пожара. Пожарным не удается потушить пламя и оно только распространяется по территории базы поджигая новые цистерны и хранилища.

Вторые сутки пылает нефтебаза в России, которую атаковали дроны ВСУ — дым простирается на 25 км - фото 1
Сверху фото со спутника 18 августа, снизу 19 августа. Фото: Радио Свобода

Местные СМИ сообщают, что след от дыма растянулся на 25 километров. Жители Пролетарского жалуются на бездействие местных властей. Утверждают, что сами собирают лекарства пожарным и даже нашли для них машинное масло для качающего воду двигателя.

"Просто выходит сейчас, что, если мы сами о себе не позаботимся, то никому мы не нужны. У нас нет никаких природных ресурсов, поэтому государство нам ничем не поможет. Выходит так?", — жалуется местная жительница Ирина.

Местный губернатор уже доложил, что из-за пожара пострадал 41 человек. Все пожарные. Из них 18 в больнице, еще пятеро – в реанимации.

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