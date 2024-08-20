Памятник Ленину в Судже снесли неизвестные лица

Уничтоженный памятник Ленину в Судже, Курская область. Фото: ВВС Украина

В городе Суджа, что в Курской области неизвестные снесли памятник Владимиру Ленину. В СНБО Украины заявляют, что не должны были этого допускать.

Такую информацию 19 августа в понедельник публикует в своем Telegram BBC Украина.

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Пока эти лица неизвестны. Фото, публикуемые журналистами BBC Украина, поступило к ним из собственных источников, находящихся в городе.

Сообщение о сносе памятника Ленину. Фото: Скриншот

О декоммунизации Суджи уже раструбили пророссийские пропагандистские издания и медиа. Подобное фото обнародовала и советница руководителя офиса президента Дарья Заровна и Минкульт, но вскоре его удалили.

В СНБО Украины недовольны такой декоммунизацией

Член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский считает, что уничтожение памятника нельзя было допускать. По его словам, международное сообщество может расценить это как акт нарушения гуманитарного права.

"После создания военной комендатуры, комендант и его подчиненные будут следить за тем, чтобы памятники культуры любые, как бы они нам нравились или не нравились, ни сносились, ни нарушались нормы гуманитарного права", — отметил Вениславский.