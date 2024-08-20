Пам'ятник Леніну у Суджі знесли невідомі особи

Знищенний пам'ятник Леніну у Суджі, Курська область. Фото: ВВС Україна

В місті Суджа, що у Курській області невідомі особи знесли пам'ятник Володимиру Леніну. У РНБО України заявляють, що не мали цього допускати.

Таку інформацію 19 серпня, у понеділок публікує у своєму Telegram BBC Україна.

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Поки що ці особи невідомі. Фото, що публікують журналісти BBC Україна, надійшло до них з власних джерел, що перебувають у місті.

Повідомлення про знищення пам'ятника Леніну. Фото: Скриншот

Про декомунізацію Суджі вже розтрубили проросійські пропагандистські видання та медіа. Подібне фото оприлюднила й радниця керівника офісу президента Дарія Зарівна і Мінкульт, але невдовзі його видалили.

У РНБО України не задоволені такою декомунізацією

Член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський вважає, що знищення пам'ятника не можна було допускати. За його словами, міжнародна спільнота може це розцінити як акт порушення гуманітарного права.

"Після створення військової комендатури, комендант і його підлеглі будуть слідкувати за тим, щоб пам'ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися чи не подобалися, не зносилися, ні порушувалися норми гуманітарного права", — зазначив Веніславський.