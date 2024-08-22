Как выглядит нефтебаза в Ростовской области на четвертые сутки пожара — спутниковые снимки

Пожар на нефтебазе на спутниковых снимках. Фото: MT_Anderson

В городе Пролетарск Ростовской области четвертые сутки подряд не удается потушить пожар. Пылает нефтебаза Росрезерва.

Спутниковые снимки возгорания, возникшего после дронового удара в ночь на 18 августа, в среду, 21 августа, опубликовал в соцсети Х (раньше Twitter) OSINT-аналитик, который пишет под ником MT_Anderson.

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🚨update🚨

Пролетарск (21 августа 2024)

Russian Federal Agency for State Reserves Oil Depot



3m📷 от 21 августа 2024 года.



I've taken shot at a view of status of all the tanks at the facility



h/t @vcdgf555 для формата https://t.co/3yLAh6FlHY pic.twitter.com/9wXDgXjnER — MT Anderson (@MT_Anderson) August 21, 2024

Последствия пожара на нефтебазе

По подсчетам аналитика, огонь полностью уничтожил 14 резервуаров с горючим, четыре резервуара потерпели частичные разрушения, 16 не повреждены, а судьба еще 44 пока неизвестна, потому что они скрыты от спутников плотным дымом.

Что известно об атаке на нефтебазу в Пролетарске

В ночь на 18 августа беспилотники нанесли удар по нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области. В результате падения обломков на территории предприятия возникло возгорание дизельного топлива. Местные жители отмечали, что в ту ночь слышали в городе до пяти взрывов. Губернатор области Василий Голубев сообщал, что для тушения пожара на место обстрела прибыл пожарный поезд.