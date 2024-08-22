В Росії вибухнув ще один резервуар з нафтою на НПЗ у Ростовскій області

Пожежа на НПЗ в Пролетарську. Фото: росЗМІ

В Росії вже п'ятий день не можуть загасити полум'я на нафтокомбінаті, що у Пролетарську Ростовської області. Ситуація стрімкою погіршується — там вибухнув ще один резервуар з паливом.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Є загроза ще більшого вибуху

За інформацією російських ЗМІ, 21 серпня, близько 21:00 загорілася ємність з паливом. Сьогодні, 22 серпня, вибухнула ще одна цистерна. Всього на базі нафтопереробного комбінату є 74 цистерни з паливом. Наразі відомо, що згоріло понад 15 таких цистерн.

Однак є серйозна загроза — вогонь може дістатися до бочок з гасом та викликати розгерметизацію цистерн з потужним вибухом, який буде у кілька разів потужнішим за попередні.

Вранці, 22 серпня, працівникам російського Міністерства надзвичайних ситуацій наказали тимчасово відійти від нафтобази на безпечну відстань. Відомо, що з моменту виникнення пожежі є 47 постраждалих серед рятувальників.

Пожежа на НПЗ у Ростовській області

Нагадаємо, що 18 серпня, близько 5-ї ранку, в Ростовській області була атакована нафтобаза. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння палива. За словами місцевих жителів, вони чули 4-5 вибухів, після чого побачили стовп диму та пожежу.

Ситуація погіршується з кожним днем - рятувальники вже п'ятий день не можуть приборкати вогонь, який перекидається на нові резервуари. Над містами простяглася хмара густого диму, протяжністю в кілька сотень кілометрів, яку видно з космосу.