У Пролетарську Ростовської області четвертий день не можуть загасити вогонь

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області. Фото: росЗМІ

В Росії у Ростовській області вже кілька днів підряд палає нафтова база. Пожежа сталася нібито внаслідок падіння уламків БпЛА на територію бази. З'явилися нові кадри, як вогнище розгорілося на одній з цистерн внаслідок розгерметизації.

Кадри почали публікувати у соцмережах.

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Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

На кадри потрапив момент розгерметизації ще однієї цистерн з комплексу нафтобази у Пролетарську Ростовської області. На відео чітко видно, як вогонь виривається з цистерни на велику площу. Оператор, вигукуючи нецензурну лексику, мусив тікати від жару.

За інформацією російських ЗМІ та соцмереж, на нафтобазі у Пролетарську не можуть загасити пожежу вже четвертий день — там вибухнули понад 20 резервуарів з паливом.

Окрім того, місцеві мешканці скаржаться на владу. Мовляв, там замовчують істинні масштаби катастрофи.

Повідомлення у соцмережах від місцевих. Фото: скриншот

Тим часом за офіційними даними від російської влади кількість постраждалих внаслідок пожежі зросла до 42 осіб.

Пожежу намагаються приборкати понад 500 людей.

Раніше російські Telegram-канали заявляли, що 18 серпня, близько 5-ї ранку, в Ростовській області була атакована нафтобаза. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння палива. За словами місцевих жителів, вони чули 4-5 вибухів, після чого побачили стовп диму та пожежу.