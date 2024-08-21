У Пролетарську Ростовської області четвертий день не можуть загасити вогонь

Оператор тікав у паніці — з'явилось відео, як у Ростовській області на НПЗ спалахнув вогонь
В Росії у Ростовській області вже кілька днів підряд палає нафтова база. Пожежа сталася нібито внаслідок падіння уламків БпЛА на територію бази. З'явилися нові кадри, як вогнище розгорілося на одній з цистерн внаслідок розгерметизації.
Кадри почали публікувати у соцмережах.
Нові відеокадри пожежі в Пролетарську
Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!
На кадри потрапив момент розгерметизації ще однієї цистерн з комплексу нафтобази у Пролетарську Ростовської області. На відео чітко видно, як вогонь виривається з цистерни на велику площу. Оператор, вигукуючи нецензурну лексику, мусив тікати від жару.
За інформацією російських ЗМІ та соцмереж, на нафтобазі у Пролетарську не можуть загасити пожежу вже четвертий день — там вибухнули понад 20 резервуарів з паливом.
Окрім того, місцеві мешканці скаржаться на владу. Мовляв, там замовчують істинні масштаби катастрофи.
Тим часом за офіційними даними від російської влади кількість постраждалих внаслідок пожежі зросла до 42 осіб.
Пожежу намагаються приборкати понад 500 людей.
Раніше російські Telegram-канали заявляли, що 18 серпня, близько 5-ї ранку, в Ростовській області була атакована нафтобаза. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння палива. За словами місцевих жителів, вони чули 4-5 вибухів, після чого побачили стовп диму та пожежу.
Читайте Новини.LIVE!