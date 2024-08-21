В Пролетарске Ростовской области четвертый день не могут потушить огонь

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: росСМИ

В России в Ростовской области уже несколько дней подряд горит нефтяная база. Пожар произошел в результате падения обломков БпЛА на территорию базы. Появились новые кадры, как огонь разгорелся на одной из цистерн в результате разгерметизации.

Кадры начали публиковать в соцсетях.

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Внимание! Видео содержит нецензурную лексику 18+!

На кадры попал момент разгерметизации еще одной цистерн из комплекса нефтебазы в Пролетарске в Ростовской области. На видео отчетливо видно, как огонь вырывается из цистерны на большую площадь. Оператор, выкрикивая нецензурную лексику, должен был убегать от жара.

По информации российских СМИ и соцсетей, на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить пожар уже четвертый день – там взорвались более 20 резервуаров с топливом.

Кроме того, местные жители жалуются на власть. Мол, там умалчивают истинные масштабы катастрофы.

Сообщения в соцсетях от местных. Фото: скриншот

Между тем по официальным данным от российских властей количество пострадавших в результате пожара возросло до 42 человек.

Пожар пытаются обуздать более 500 человек.

Ранее российские Telegram-каналы заявляли, что 18 августа, около 5 утра, в Ростовской области была атакована нефтебаза . В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание топлива. По словам местных жителей, они слышали 4-5 взрывов, после чего увидели столб дыма и пожар.