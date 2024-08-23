Росія звинуватила Україну в ще одній спробі атакувати палаючий НПЗ

Пожежа на НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

В Росії звинуватили Україну в ще одній спробі атаки безпілотником по нафтовій базі у Проле тарську. Там вже кілька днів не можуть загасити масштабну пожежу на нафто базі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Нафтобаза у Пролетарську горить

За інформацією з соцмереж наліт БпЛА зафіксували сьогодні, 23 серпня, близько 05:00 ранку. За попередніми даними внаслідок падіння дронів постраждалих немає. Але вогонь на об'єкті досі горить

НПЗ в Пролетарську може вибухнути з новою силою

Зазначимо, що за інформацією російських ЗМІ, вчора, 21 серпня, о 21:00 спалахнула ще одна цистерна з паливом на території нафтобази у Пролетарську. Загалом на базі налічують 74 цистерни з паливом. У соцмережах з'явилася інформація, що вогонь може дістатися до бочок, де зберігають гас. У разі розгерметизації вибух буде такої сили, що перевершить попередні.