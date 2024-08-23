На тлі атак українських безпілотників у Ростовській області багато оголошень про продаж нафтобаз

Пожежники намагаються загасити полум'я на нафтобазі в Ростовській області. Фото: росЗМІ

Власники нафтобаз у Ростовській області кинулися позбавлятися активів на тлі атак з боку України. Кількість оголошень про продаж таких об'єктів збільшилася після того, як безпілотники вдарили по сховищу палива в Пролетарську, яке палає вже шостий день.

Про це пише місцеве видання RostovGazeta.

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У регіоні з'явилось чимало оголошень на цю тему. Наприклад, власник пропонує купити об'єкт у Волгодонську за 330 тисяч доларів. Інша нафтобаза розташована в Азові й продається у двоє дорожче.

Ще одна база продається в Матвєєвому Кургані. Власник вирішив розлучитися з нею, незважаючи на те, що рік тому провів "капітальний ремонт всього обладнання" та будівель. Серед бонусів він називає те, що об'єкт має два пожежні резервуари та пожежну водойму. Вартість — 500 тисяч доларів. Також в області намагаються продати два нафтопереробні заводи та нафтобазу, яка зараз не працює. Ціна в оголошеннях не вказана.