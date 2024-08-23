На фоне атак украинских беспилотников в Ростовской области много объявлений о продаже нефтебаз

Пожарные пытаются потушить пламя на нефтебазе в Ростовской области. Фото: росСМИ

Владельцы нефтебаз в Ростовской области бросились избавляться от активов на фоне атак со стороны Украины. Количество объявлений о продаже таких объектов увеличилось после того, как беспилотники ударили по горящему уже шестой день хранилищу топлива в Пролетарске.

Об этом пишет местное издание Rostov Gazeta.

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В регионе появилось множество объявлений на эту тему. Например, владелец предлагает купить объект в Волгодонске за 330 тысяч долларов. Другая нефтебаза расположена в Азове и продается в два дороже.

Еще одна база продается в Матвеевом Кургане. Владелец решил избавиться от нее, несмотря на то, что год назад провел "капитальный ремонт всего оборудования" и зданий. Среди бонусов он называет то, что объект имеет два пожарных резервуара и пожарный водоем. Стоимость — 500 тысяч долларов. Также в области пытаются продать два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. Цена в объявлениях не указана.