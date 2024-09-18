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В Норвегии объяснили, как Чернобыль связан с повышением уровня радиации в воздухе

18 сентября 2024 23:09
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Норвегии назвали причину повышения уровня радиации в воздухе
Дозиметр в руках. Фото: freepik
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Норвегия сообщила в среду, 18 сентября, об обнаружении повышенного уровня радиоактивного цезия-137 вблизи арктической границы с Россией. Там предполагается, что, вероятно, причиной стали лесные пожары возле Чернобыля.

Об этом сообщило издание  Reuters.

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Повышение уровня радиации

Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности (DSA) заявило, что с 5 по 16 сентября в Сванховде и Виксьефьеле были зафиксированы "очень низкие" уровни радиоактивного цезия, не представляющие угрозы для здоровья людей или окружающей среды. DSA отмечает, что повышенные уровни радиации периодически регистрируются из-за остатков после аварии на Чернобыльской АЭС, однако на этот раз вероятной причиной стали последние лесные пожары.

Подобную ситуацию зафиксировали и в Финляндии, где на восьми станциях также наблюдали повышенные уровни цезия. Однако по информации финской службы радиационной безопасности, количество радиоактивных веществ остается незначительным и не представляет угрозы для населения. Максимальный зафиксированный уровень составил 11 микробеккерелей на кубический метр, в то время как обычные показатели не превышают одного микробеккереля.

Эксперты предположили, что повышение уровня цезия в воздухе могло быть вызвано пожарами в зоне отчуждения Чернобыля, откуда радиоактивную пыль перенесло воздушными потоками в соседние страны.

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