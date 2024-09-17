В Норвегії біля кордону з Росією зафіксували підвищення рівня радіації

Дозиметр в руках. Фото: freepik

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) зафіксувало підвищення рівня радіації в прикордонних з Росією районах. Зокрема було виявлено сліди цезію-137 — радіоактивного ізотопу, який зазвичай потрапляє в довкілля через ядерні випробування.

Про це повідомило видання The Barents Observer у вівторок, 17 вересня.

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Підвищення рівня радіації

Цезій-137 був зафіксований на двох станціях радіаційного моніторингу — Вікшьофьелль та Сванховд. Цей радіоактивний ізотоп утворюється в результаті розпаду урану-235, який застосовують як у паливі атомних реакторів, так і в ядерній зброї. Хоча концентрація цезію-137 була невисокою, вона перевищувала звичайні рівні, досягнувши приблизно 5 мікробеккерелів на кубічний метр.

Інші моніторингові пункти в північній частині Норвегії та Лапландії не зафіксували підвищення рівня радіації, а також не надійшло жодних повідомлень про наявність цезію-137 на території Росії.

Бредо Меллер із підрозділу з надзвичайних ситуацій DSA підкреслив, що виявлення цезію-137 може бути пов'язане з кількома можливими джерелами забруднення. По-перше, цей ізотоп міг потрапити в довкілля внаслідок лісових пожеж або залишків від аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася у 1986 році. По-друге, цезій-137 може бути наслідком ядерних випробувань, які проводились до 1962 року, враховуючи його період напіврозпаду приблизно 30 років.

Агентство DSA визнало, що наразі не вдалося визначити точне джерело цезію-137. Тим часом у Баренцевому морі активно діють кілька атомних криголамів і підводних човнів. З 16 вересня розпочались широкомасштабні військові навчання "Океан-2024". Попри це, фахівці вважають малоймовірним, що джерелом витоку цезію-137 стали проблеми з реакторами на кораблях. Альтернативною версією є можливість випробувань російської ракети з ядерним двигуном "Буревісник", полігон для запуску якої розташований на архіпелазі Нова Земля — регіоні, де колишній СРСР раніше проводив ядерні випробування.

У цьому регіоні раніше були помічені спеціальні судна "Росатома", а на військовому аеродромі Рогачево приземлялися транспортні літаки Іл-76. Офіційних підтверджень щодо проведення випробувань ракети "Буревісник" поки що не надходило.