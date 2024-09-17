В Норвегии у границы с Россией зафиксировали повышение уровня радиации

Дозиметр в руках. Фото: freepik

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало повышение уровня радиации в приграничных с Россией районах. В частности, были обнаружены следы цезия-137 — радиоактивного изотопа, который обычно попадает в окружающую среду из-за ядерных испытаний.

Об этом сообщило издание The Barents Observer во вторник, 17 сентября.

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Повышение уровня радиации

Цезий-137 был зафиксирован на двух станциях радиационного мониторинга — Викшефьелль и Сванховд. Этот радиоактивный изотоп образуется в результате распада урана-235, применяемого как в топливе атомных реакторов, так и в ядерном оружии. Хотя концентрация цезия-137 была невысокой, она превышала обычные уровни, достигнув примерно 5 микробеккерелей на кубический метр.

Другие мониторинговые пункты в северной части Норвегии и Лапландии не зафиксировали повышения уровня радиации, а также не поступило никаких уведомлений о наличии цезия-137 на территории России.

Бредо Меллер из подразделения по чрезвычайным ситуациям DSA подчеркнул, что обнаружение цезия-137 может быть связано с несколькими возможными источниками загрязнения. Во-первых, этот изотоп мог попасть в окружающую среду в результате лесных пожаров или остатков от аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. Во-вторых, цезий-137 может являться следствием ядерных испытаний, проводившихся до 1962 года, учитывая его период полураспада примерно 30 лет.

Агентство DSA признало, что пока не удалось определить точный источник Цезия-137. Тем временем в Баренцевом море активно действуют несколько атомных ледоколов и подводных лодок. С 16 сентября начались широкомасштабные военные учения "Океан-2024". Несмотря на это, специалисты считают маловероятным, что источником утечки цезия-137 стали проблемы с реакторами на кораблях. Альтернативная версия — возможность испытаний российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", полигон для запуска которой расположен на архипелаге Новая Земля — регионе, где бывший СССР ранее проводил ядерные испытания.

В этом регионе ранее были отмечены специальные суда "Росатома", а на военном аэродроме Рогачево приземлялись транспортные самолеты Ил-76. Официальных подтверждений о проведении испытаний ракеты "Буревестник" пока не поступало.