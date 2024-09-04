Норвегія виділить Україні 53 мільйони доларів

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьоре. Фото ілюстративне: Офіс президента

Уряд Норвегії виділить 53,32 мільйони доларів (570 млн норвезьких крон) Міжнародному фонду для України (International Fund for Ukraine). Ці кошти будуть витрачені на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони для нашої держави

Про це повідомили на офіційному сайті уряду Норвегії та на сторінці Міністерства оборони України у соціальній мережі Х.

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"Україна має нагальну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У свою чергу, в Міністерстві оборони України зазначили, що отримані кошти Міжнародний фонд України спрямує на закупівлю дронів та систем ППО для посилення обороноздатності нашої держави.

"Ми вдячні нашим норвезьким друзям за непохитну підтримку. Разом ми сильніші", — зазначили в Міноборони.

Повідомлення Міністерства оборони України. Фото: скриншот

Що таке Міжнародний фонд для України

Метою очолюваного Великою Британією фонду є надання Україні військової допомоги. Починаючи з 2022 року Норвегія вже внесла 1,8 мільярди норвезьких крон до IFU.

Спільно з Великою Британією, Нідерландами, Данією, Швецією, Литвою, Австралією, Новою Зеландією та Ісландією загалом на військові потреби України було виділено понад 1,17 мільярди доларів.