Норвегия выделит Украине 53 миллиона долларов

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Фото иллюстративный: Офис президента

Правительство Норвегии выделит 53,32 миллиона долларов (570 млн норвежских крон) Международному фонду для Украины (International Fund for Ukraine). Эти средства будут потрачены на закупку дронов и средств противовоздушной обороны для нашего государства

Об этом сообщили на официальном сайте правительства Норвегии и на странице Министерства обороны Украины в социальной сети X.

Читайте также:

Норвегия выделит деньги на дроны и ПВО для Украины

"Украина нуждается в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины отметили, что полученные средства Международный фонд Украины направит на закупку дронов и систем ПВО для усиления обороноспособности нашего государства.

"Мы благодарны нашим норвежским друзьям за непоколебимую поддержку. Вместе мы сильнее", — отметили в Минобороны.

Сообщение Министерства обороны Украины. Фото: скриншот

Что такое Международный фонд для Украины

Целью возглавляемого Великобританией фонда является предоставление Украине военной помощи. Начиная с 2022 года, Норвегия уже внесла 1,8 миллиарда норвежских крон в IFU.

Совместно с Великобританией, Нидерландами, Данией, Швецией, Литвой, Австралией, Новой Зеландией и Исландией в общей сложности на военные нужды Украины было выделено более 1,17 миллиарда долларов.