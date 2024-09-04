Норвегия выделит Украине 53 миллиона долларов

Норвегия выделила 53 миллиона долларов на военную помощь Украине — куда пойдут средства
Правительство Норвегии выделит 53,32 миллиона долларов (570 млн норвежских крон) Международному фонду для Украины (International Fund for Ukraine). Эти средства будут потрачены на закупку дронов и средств противовоздушной обороны для нашего государства
Об этом сообщили на официальном сайте правительства Норвегии и на странице Министерства обороны Украины в социальной сети X.
Норвегия выделит деньги на дроны и ПВО для Украины
"Украина нуждается в большем количестве военного оборудования для защиты от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
В свою очередь, в Министерстве обороны Украины отметили, что полученные средства Международный фонд Украины направит на закупку дронов и систем ПВО для усиления обороноспособности нашего государства.
"Мы благодарны нашим норвежским друзьям за непоколебимую поддержку. Вместе мы сильнее", — отметили в Минобороны.
Что такое Международный фонд для Украины
Целью возглавляемого Великобританией фонда является предоставление Украине военной помощи. Начиная с 2022 года, Норвегия уже внесла 1,8 миллиарда норвежских крон в IFU.
Совместно с Великобританией, Нидерландами, Данией, Швецией, Литвой, Австралией, Новой Зеландией и Исландией в общей сложности на военные нужды Украины было выделено более 1,17 миллиарда долларов.
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