Норвегія оголосила про надання нового пакета допомоги Україні

Військовий запускає дрон. Фото: Мілітарний

Норвегія оголосила про надання 570 мільйонів норвезьких крон, що еквівалентно 48,3 мільйонам євро, для допомоги України через Міжнародний фонд. Зокрема, вони будуть спрямовані на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони.

Про це стало відомо з заяви норвезького уряду у вівторок, 3 вересня.

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Виділені кошти підуть на зміцнення обороноздатності України в умовах російської агресії. Фінансування надається у співпраці з іншими країнами, такими як Велика Британія, Нідерланди та Литва.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив, що Україна терміново потребує додаткового військового обладнання для захисту від російських атак.

"Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок", — заявив міністр.

Міжнародний фонд для України, яким керує Міністерство оборони Великої Британії, є важливим інструментом для підтримки українських Збройних сил. До нього, крім Норвегії, приєдналися Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія та Швеція.