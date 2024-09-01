У Норвегії знайшли тіло кита, якого росіяни могли задіювати в шпіонажі

У Норвегії знайшли мертвим кита-шпигуна. Фото: bild.de/news

У Норвегії біля узбережжя Ставангера знайдено мертвим кита, який став відомим кілька років тому через підозру в участі в шпигунстві з боку Росії. Причина смерти білухи не відома.

Про це повідомили видання Bild.

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Що відомо про кита-шпигуна

Тварина стала відома громадськості кілька років тому як підозрюваний російський кит-шпигун.

Вперше тварину помітили у квітні 2019 року поблизу Хаммерфесту на півночі Норвегії. Він заплутався в аркані, рибалка звільнив його і, як повідомляється, побачив на аркані кита пристрої для моніторингу. Оскільки тварина також шукала контакту з людьми, було припущено, що це був російський шпигун. За словами морських біологів, Росія тренує білух для "проведення військових операцій".

Норвежці дали йому ім'я "Хвальдімір" — поєднання слова "кит" (Hval) і прізвища Володимира Путіна, що натякає на шпигунство.

570-кілограмова тварина провела біля норвезького узбережжя понад три роки та зовсім не боявся людей. Його навіть називали твариною-атракціоном. Не в останню чергу через рибу, яку приваблювали великі лососеві ферми.

Відомий кит-шпигун в Норвегії. Фото: bild.de/news

Смерть кита-шпигуна

Мертвого кита знайшли біля узбережжя Ставангера на південному заході Норвегії.

"Кит був знайдений в акваторії порту Рісавіка. Я можу підтвердити, що він мертвий", — сказав координатор порту міста Фредрік Скарбовік.

Як загинув Хвальдімір — досі не відомо. Тварину витягли за допомогою крана і відвезли вантажівкою на судову експертизу. Кажуть, що на ньому немає зовнішніх ушкоджень, а його вік оцінюють у 15 років. Зазвичай білухи живуть від 35 до 50 років.