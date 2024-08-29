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Вивезена з Києва до Британії левиця з контузією вже робить перші кроки — в мережі показали відео

29 серпня 2024 15:58
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Київська левиця Юна у Великій Британії приходить у себе після контузії — відео
Левиця Юна, яка отримала контузію під час обстрілу Києва. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Врятована з України левиця Юна зробила свої перші кроки в у заповіднику поблизу графства Кент у Великій Британії. Тварина отримала контузію під час російського удару по Києву цьогоріч у січні.

Про це поінформував британський портал TheBigCatsSanctuary.

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Хижачку контузило внаслідок російської атаки на столиці у січні цього року. Внаслідок падіння уламків тварина отримала проблеми з координацією. 

Опісля левицю тримали на приватному подвір’ї, де свого часу її знайшли виснаженою від голоду та з важким струсом мозку. 17 серпня тварину перевезли до Туманного Альбіону, проте вона тиждень не виходила з вольєру. 

Сьогодні, 29 серпня, Юна вперше вийшла з клітки, після того, як більшу частину свого життя в обмеженому невеликому просторі на бетонній підлозі. Тепер на хижачку чекає період реабілітації під наглядом спеціалістів.

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