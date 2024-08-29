Киевская львица Юна в Великобритании приходит в себя после контузии — видео

Львица Юна, получившая контузию во время обстрела Киева. Фото: скриншот

Спасенная из Украины львица Юна сделала свои первые шаги в заповеднике вблизи графства Кент в Великобритании. Животное получило контузию во время российского удара по Киеву в январе этого года.

Об этом проинформировал британский портал The BigCats Sanctuary.

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Хищницу контузило в результате российской атаки на столице в январе этого года. В результате падения обломков животное получило проблемы с координацией.

Затем львицу держали на частном дворе, где в свое время ее нашли истощенной от голода и с тяжелым сотрясением мозга. 17 августа животное перевезли в Туманный Альбион, однако она неделю не выходила из вольера.

Сегодня, 29 августа, Юна впервые вышла из клетки после того, как большую часть своей жизни в ограниченном небольшом пространстве на бетонном полу. Теперь хищницу ждет период реабилитации под присмотром специалистов.