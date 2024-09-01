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В Норвегии нашли мертвым кита, которого россияне могли использовать для шпионажа

1 сентября 2024 14:17
Галина Шподарева - редактор
В Норвегии нашли тело кита, которого россияне могли задействовать в шпионаже
В Норвегии нашли мертвым кита-шпиона. Фото: bild.de/news
Галина Шподарева - редактор

В Норвегии у побережья Ставангера нашли мертвым кита, ставшего известным несколько лет назад из-за подозрения в участии в шпионаже со стороны России. Причина смерти белухи неизвестна.

Об этом сообщили издания Bild.

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В Норвегии скончался кит-шпион. Фото: bild.de/news

Что известно о ките-шпионе

Животное стало известно общественности несколько лет назад как подозреваемый российский кит-шпион.

Впервые животное было замечено в апреле 2019 года вблизи Хаммерфеста на севере Норвегии. Он запутался в аркане, рыбак освободил его и, как сообщается, показал на аркане кита устройства для мониторинга. Поскольку животное также искало контакт с людьми, было предположено, что это был русский шпион. По словам морских биологов, Россия тренирует белух для "проведения военных операций".

Норвежцы дали ему имя "Хвальдимир" — сочетание слова "кит" (Hval) и фамилии Владимира Путина, намекающего на шпионаж.

570-килограммовое животное провело у норвежского побережья более трех лет и совсем не боялось людей. Его даже называли животным-аттракционом. Не в последнюю очередь из-за рыбы, которую привлекали большие лососевые фермы.

Belugawal
Известный кит-шпион в Норвегии. Фото: bild.de/news

Смерть кита-шпиона

Мертвого кита нашли у побережья Ставангера на юго-западе Норвегии.

"Кит был найден в акватории порта Рисавика. Я могу подтвердить, что он мертв", — сказал координатор порта города Фредрик Скарбовик.

Как погиб Хвальдимир, до сих пор не известно. Животное вытащили с помощью крана и отвезли грузовиком на судебную экспертизу. Говорят, что на нем нет внешних повреждений, а его возраст оценивается в 15 лет. Обычно белухи живут от 35 до 50 лет.

В Норвегии нашли мертвым кита, которого россияне могли использовать для шпионажа - фото 3
Кита-шпиона достали из воды. Фото: bild.de/news

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