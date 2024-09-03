Норвегия объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине

Военный запускает дрон. Фото: Милитарный

Норвегия объявила о предоставлении 570 миллионов норвежских крон, что эквивалентно 48,3 миллиона евро для помощи Украины через Международный фонд. В частности, они будут направлены на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Об этом стало известно из заявления норвежского правительства во вторник, 3 сентября.

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Выделенные средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины в условиях российской агрессии. Финансирование предоставляется в сотрудничестве с другими странами, такими как Великобритания, Нидерланды и Литва.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что Украина срочно нуждается в дополнительном военном оборудовании для защиты от российских атак.

"Украина остро нуждается в большем военном оборудовании, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", — заявил министр.

Международный фонд для Украины, которым руководит Министерство обороны Великобритании, является важным инструментом поддержки украинских вооруженных сил. К нему кроме Норвегии присоединились Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия и Швеция.