Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Норвегия выделит 48 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины arrow

Норвегия выделит 48 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

3 сентября 2024 21:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Норвегия объявила о предоставлении нового пакета помощи Украине
Военный запускает дрон. Фото: Милитарный
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Норвегия объявила о предоставлении 570 миллионов норвежских крон, что эквивалентно 48,3 миллиона евро для помощи Украины через Международный фонд. В частности, они будут направлены на закупку беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Об этом стало известно из заявления норвежского правительства во вторник, 3 сентября.

Читайте также:

Норвегия объявила о предоставлении помощи Украине

Выделенные средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины в условиях российской агрессии. Финансирование предоставляется в сотрудничестве с другими странами, такими как Великобритания, Нидерланды и Литва.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подчеркнул, что Украина срочно нуждается в дополнительном военном оборудовании для защиты от российских атак.

"Украина остро нуждается в большем военном оборудовании, чтобы защитить себя от российской агрессии. Вместе с другими странами Норвегия сделает все возможное, чтобы внести свой вклад", — заявил министр.

Международный фонд для Украины, которым руководит Министерство обороны Великобритании, является важным инструментом поддержки украинских вооруженных сил. К нему кроме Норвегии присоединились Австралия, Дания, Исландия, Литва, Новая Зеландия и Швеция.

Также важные новости дня по теме:

Норвегия финансовая помощь военная помощь Украина ПВО дроны война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:39 В Сумах раздались взрывы — что известно

21:33 Стефанишина подала заявление об отставке

21:33 Увольнение военных в запас или в отставку — в чем существенная разница

21:23 Зеленский поделился деталями встречи с главой МАГАТЭ Гросси

21:23 Норвегия выделит 48 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:21 Снова отключение света — в какие часы одесситы завтра будут без электроснабжения

21:17 Во львовскую больницу поступила посылка с минами — правоохранители начали расследование

21:13 Распространял в Viber локации работы ТЦК — как суд наказал мужчину

21:06 Шуляр завоевала золотую медаль в беге на Паралимпиаде-2024

21:05 В Украине завтра резко изменится погода — синоптики предупредили области, которые накроет гроза

21:39 В Сумах раздались взрывы — что известно

21:33 Стефанишина подала заявление об отставке

21:33 Увольнение военных в запас или в отставку — в чем существенная разница

21:23 Зеленский поделился деталями встречи с главой МАГАТЭ Гросси

21:23 Норвегия выделит 48 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:21 Снова отключение света — в какие часы одесситы завтра будут без электроснабжения

21:17 Во львовскую больницу поступила посылка с минами — правоохранители начали расследование

21:13 Распространял в Viber локации работы ТЦК — как суд наказал мужчину

21:06 Шуляр завоевала золотую медаль в беге на Паралимпиаде-2024

21:05 В Украине завтра резко изменится погода — синоптики предупредили области, которые накроет гроза

Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

Text

15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Text

14:54 Эксперт по энергетике Корольчук спрогнозировал, когда стабилизируется ситуация со светом

Text

13:14 Вместо копейки будут "шаги" — эксперт ответил обременит ли госбюджет такое изменение

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:00 Оккупанты окружают ВСУ под Покровском и срочное заявление Путина — эфир День.LIVE

Text

12:18 Экономист объяснил, для чего действительно хотят переименовать "копейку" в "шаг"

Text

11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Text

08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

Text

08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец