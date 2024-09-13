Новая помощь Украине — Финляндия выделила новый пакет поддержки

Загрузка военной помощи. Иллюстративное фото: AFP

В пятницу, 13 сентября, президент Финляндии утвердил решение об очередной поставке оборонной техники Украине. Это уже 25-й груз военной помощи, предоставленный страной.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Финляндии.

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Общая стоимость этого пакета составляет около 118 миллионов евро. Суммарная помощь, которую Финляндия предоставила Украине, оценивается в 2,3 миллиарда евро.

"Военная ситуация в Украине остается серьезной. Как и обещали, мы продолжим поддерживать Украину. Наш сигнал партнерам — не стоит сдаваться", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

По причине безопасности детали о содержании груза, способе доставки или точные сроки не разглашаются.