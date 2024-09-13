Нова допомога Україні — Фінляндія виділила новий пакет підтримки

Завантаження військової допомоги. Ілюстративне фото: AFP

У п'ятницю, 13 вересня, президент Фінляндії затвердив рішення про чергову поставку оборонної техніки Україні. Це вже 25-й вантаж військової допомоги, наданий країною.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Фінляндії.

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Загальна вартість цього пакету становить близько 118 мільйонів євро. Сумарна допомога, яку Фінляндія надала Україні, наразі оцінюється у 2,3 мільярда євро.

"Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Як і обіцяли, ми продовжимо підтримувати Україну. Наш сигнал партнерам — не варто здаватися", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Через безпекові причини деталі про зміст вантажу, спосіб доставки чи точні терміни не розголошуються.