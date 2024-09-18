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В Норвегії пояснили, як Чорнобиль пов'язаний з підвищенням рівня радіації в повітрі

18 вересня 2024 23:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Норвегії назвали причину підвищення рівня радіації в повітрі
Дозиметр в руках. Фото: freepik
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Норвегія повідомила в середу, 18 вересня, про виявлення підвищеного рівня радіоактивного цезію-137 поблизу арктичного кордону з Росією. Там припускають, що, ймовірно, причиною стали лісові пожежі біля Чорнобиля.

Про це повідомило видання  Reuters.

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Підвищення рівня радіації

Норвезьке управління з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) заявило, що з 5 по 16 вересня у Сванховді та Віксьєф’єлі були зафіксовані "дуже низькі" рівні радіоактивного цезію, які не становлять загрози для здоров'я людей або довкілля. DSA зазначає, що підвищены рівні радіації періодично реєструються через залишки після аварії на Чорнобильській АЕС, проте цього разу ймовірною причиною стали останні лісові пожежі.

Подібну ситуацію зафіксували і в Фінляндії, де на восьми станціях також спостерігали підвищені рівні цезію. Однак, за інформацією фінської служби радіаційної безпеки, кількості радіоактивних речовин залишаються незначними і не становлять загрози для населення. Максимальний зафіксований рівень склав 11 мікробеккерелів на кубічний метр, тоді як звичайні показники не перевищують одного мікробеккереля.

Експерти припустили, що підвищення рівня цезію в повітрі могло бути спричинене пожежами в зоні відчуження Чорнобиля, звідки радіоактивний пил перенесло повітряними потоками до сусідніх країн.

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