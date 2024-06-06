Разведка Великобритании сообщила о последствиях ударов по переправе в Керчи

Бойцы британской разведки. Иллюстративное фото: АрмияInform

Поражение двух паромных переправ россиян во временно оккупированном Крыму вероятно повлекло за собой серьезные логистические проблемы для РФ. Переправы являлись основными путями поставки вооружения и провизии на полуостров из России.

Об этом сообщила разведка Британии в соцсети Х в четверг, 6 июня.

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Последствия украинских атак на паромные переправы в Крыму

"Ухудшение пропускной способности железнодорожной переправы почти наверняка повлекло за собой значительные временные перебои в российских военных логистических операциях и потенциально в поставках топлива в Крым", — говорится в сообщении британской разведки.

Также в ведомстве отметили, что повреждение паромных переправ приведет к тому, что Россия в ближайшее время захочет восстановить единые пути сообщения между полуостровом и своей территорией. Именно поэтому в море ожидаются более широкие логистические операции противника.

"Украинский удар по паромной переправе и дальнейшее нападение на топливный склад, расположенный неподалеку, вновь подчеркивают уязвимость пролива к украинскому вмешательству, несмотря на значительные инвестиции России в безопасность и противовоздушную оборону", — добавляет Минобороны Великобритании.

Удачная работа украинской армии привела к значительным логистическим проблемам для россиян.

Обстрел переправ в Керчи

Украинские вооруженные силы нанесли ракетный удар по логистической и транспортной инфраструктуре врага в ночь на 30 мая. Тогда оккупанты вынуждены были перекрыть движение через Крымский мост.

В 02:55 той же ночью так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко сообщил, что во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали автомобильный и железнодорожный паромы: есть повреждение надстроек.

Украинская сторона признала, что атака была тщательно спланирована и целью было уничтожение транспортной инфраструктуры россиян.

На следующий день, 31 мая, украинские войска снова нанесли удары по важной инфраструктуре в Крыму недалеко от Крымского моста, тогда там горел порт.

Военные эксперты назвали целесообразными и логичными удары по Крымскому мосту, так как он остается единственным путем сообщения между временно оккупированным Крымом и Россией.