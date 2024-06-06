Розвідка Великої Британії повідомила про наслідки ударів по переправі в Керчі

Бійці британської розвідки. Ілюстративне фото: АрміяInform

Ураження двох поромних переправ росіян у тимчасово окупованому Криму ймовірно спричинило серйозні логістичні проблеми для РФ. Переправи були основними шляхами постачання озброєння та провізії на півострів з Росії.

Про це повідомила розвідка Британії у соцмережі Х у четвер, 6 червня.

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"Погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму", — йдеться в повідомленні британської розвідки.

Також у відомстві зазначили, що пошкодження поромних переправ призведе до того, що Росія найближчим часом захоче відновити єдині шляхи сполучення між півостровом та своєю територією. Саме тому в морі очікуються більш ширші логістичні операції ворога.

"Український удар по поромній переправі і подальший напад на паливний склад, розташований неподалік, знову підкреслює вразливість протоки до українського втручання, незважаючи на значні інвестиції Росії в безпеку і протиповітряну оборону", — додали в Міноборони Британії.

Вдала робота української армії призвела до значних логістичних проблем для росіян.

Обстріл переправ у Керчі

Українські збройні сили завдали ракетного удару по логістичній та транспортній інфраструктурі в ніч проти 30 травня. Тоді окупанти змушені були перекрити рух через Кримський міст.

О 02:55 тієї ж ночі так званий "міністр транспорту Криму" Миколай Лукашенко повідомив, що під час відбиття ворожої атаки по об'єктах транспортної інфраструктури міста Керч від уламків збитих ракет постраждали автомобільний і залізничний пороми: є пошкодження скління надбудов.

Українська сторона визнала, що атака була ретельно сплановала і на меті було знищення транспортної інфраструктури росіян.

Наступного дня, 31 травня українські війська знову завдали ударів по важливій інфраструктурі в Криму недалеко від Кримського моста, тоді там горів порт.

Військові експерти назвали доцільними і логічними удари по Кримському мосту, так як він наразі залишається єдиним шляхом сполучення міжж тимчасово окупованим Кримом і Росією.