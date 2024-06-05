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Військовий пояснив доцільність завдання ударів по Керченському мосту

5 червня 2024 16:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Удари по Кримському мосту
Керченський міст. Ілюстративне фото: Defense Express
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На даний момент Російська Федерація не має альтернативи Керченському мосту, від його функціонування залежить військова логістика російських загарбників. В зв'язку з цим постає питання завдання по ньому нових ударів Силами оборони України.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

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Важливість Керченського мосту

"Пам’ятаєте, у них там колись в інфопросторі був проєкт підземного тунелю з Росії до Криму. Я думаю, якраз зараз слушний момент почати його будувати, бо інших більш-менш безпечних способів дістатися до Криму, мабуть, у них не залишиться", — зауважує він. 

Плетенчук розповів, що переправа не витримує логістичне навантаження. Через це загарбники змушені шукати альтернативи. Адже і морська логістика — застосування великих десантних кораблів — для них закрита через дії українських військових.

"Ці десантні кораблі чомусь вибухають і тонуть в нашому Чорному морі. Вони вирішили, що для цього підійдуть пороми, про які забули, коли було відкрито Керченський міст. Виходить, що основна логістика військова припадала саме на пороми. Тепер не припадає", — каже представник ЗСУ.

Плетенчук звернув увагу, що залізниця, яку окупанти будують вздовж північного узбережжя Азовського моря на окупованій південній частині України, також не завершена до кінця.

Військовий наголосив, що чи є зараз слушний момент для ударів по мосту "знає обмежене коло людей". Він додав, що уразити такі споруди достатньо складно.

Нагадаємо, ЗСУ можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Також уночі проти 30 травня на території тимчасово окупованого Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". 

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