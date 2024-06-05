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Военный объяснил целесообразность нанесения ударов по Керченскому мосту

5 июня 2024 16:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Удары по Крымскому мосту
Керченский мост. Иллюстративное фото: Defense Express
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На данный момент у России нет альтернативы Керченскому мосту, от его функционирования зависит военная логистика российских захватчиков. В этой связи встает вопрос нанесения по нему новых ударов Силами обороны Украины.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, пожалуй, у них не останется", — замечает он.

Плетенчук рассказал, что переправа не выдерживает логистическую нагрузку. Поэтому захватчики вынуждены искать альтернативу. Ведь и морская логистика — применение больших десантных кораблей — для них закрыта из-за действий украинских военных.

"Эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых забыли, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", — говорит представитель ВСУ.

Плетенчук обратил внимание, что железная дорога, которую оккупанты строят вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, также не завершена до конца.

Военный подчеркнул, что есть ли сейчас подходящий момент для ударов по мосту, "знает ограниченный круг людей". Он добавил, что поразить такие сооружения достаточно сложно.

Напомним, ВСУ могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Также в ночь на 30 мая на территории временно оккупированного Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

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